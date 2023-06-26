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Diyarbakır’da 8 araç kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan ve biri seyir halindeki 8 araca kurşun isabet eden silahlı kavgada taraflardan biri yaralandı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Diyarbakır’da 8 araç kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır Fatih Mahallesi 150’nci sokakta husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, biri seyir halinde olan 8 araca tabancalardan çıkan kurşunlar isabet etti.

1 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, taraflardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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