Diyarbakır’da arsa satış ihalesi düzenlenecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir ilçesi Dökmetaş mahallesinde bulunan 8 adet konut ve ticaret alanı nitelikli arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklifle satılacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhale 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10.00'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Salonu’nda yapılacak. İstekliler ihale teklif zarfını 1 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.