Abone Ol

Diyarbakır’da bir kişi, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan Faik Delibaş (90), köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Diyarbakır’da bir kişi, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında dün köpekler bir kişiye saldırdı. İddiaya göre Faik Delibaş, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti.

Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş’tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kokunun yayıldığı Delibaş’ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Valilikten sokak köpekleri için karar: Toplanacakİlginizi ÇekebilirValilikten sokak köpekleri için karar: Toplanacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam