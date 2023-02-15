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Diyarbakır’da çökme tehlikesi: Cadde kapatıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, boşaltılan 9 katlı binanın çökme tehlikesi nedeniyle caddenin bir bölümü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yayınlanma: 14:44 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı.

Bağlar ilçesi Emek Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi 665’inci Sokak’ta da boşatılan 9 katlı Menekşe Apartmanı’na giren bazı bina sakinleri, çatırdama sesi duyunca dışarı çıkıp, polise haber verdi.

İhbarla gelen polisler, bina çevresindekileri bölgeden uzaklaştırıp, caddenin bir bölümünde tedbir alıp, trafiği çift yönlü kapattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile doğal gaz şirketi ekiplerine de haber verilirken, binada inceleme başlatıldı. Ekipler, incelemelerini sürdürüyor. (DHA)

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