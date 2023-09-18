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Diyarbakır’da gruplar çatıştı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Diyarbakır’da gruplar çatıştı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Bismil’de karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ölen 2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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