Diyarbakır’da gruplar çatıştı: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Bismil’de karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ölen 2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)