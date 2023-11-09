Diyarbakır’da iki aile arasında kanlı hesaplaşma! İntikam için böyle silah aradılar

Diyarbakır'da üç kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından ortaya çıkan olay anı görüntüleri kan dondurdu... Görüntülerde intikam almak amacıyla silah arayışında olan taraflardan 4 kişi gözaltına alındı.

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Dehşete düşüren olay, 18 Eylül akşamı, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202’nci Sokak’ta meydana geldi.

Husumetli olan Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgada Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü (62) hayatlarını kaybetti, S.T. ise yaralandı.

Görüntülerde ellerinde silah olan 2 çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerden erkek çocuk M.M.D. tutuklandı, kız çocuk P.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan S.T.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında tarafların intikam almak amacıyla silah arayaşında oldukları tespit edildi.

Belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonda, F.G., B.G., O.D. ve C.T. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada ise 2'si uzun namlulu, 7 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjörü ile 431 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.G., B.G. ve O.D., tutuklandı, C.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)