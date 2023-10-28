Diyarbakır’da ‘İsrail’e tepki’ için kahve zincirine saldırı
Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail destekçisi olduğu iddiasıyla bir kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM’nin giriş katında bulunan bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail destekçisi olduğu iddiasıyla kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı.
Saldırı sonucu iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)