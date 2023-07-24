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Diyarbakır’da parçalanmış ceset bulundu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında parçalanmış ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır’da parçalanmış ceset bulundu

Hazro ilçenin kırsal Dadaş Mahallesi’nde vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

84 YAŞINDAKİ F.D. OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler cesedin yakınlarda evi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki F.D’ye ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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