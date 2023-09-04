Diyarbakır’da polisi öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Diyarbakır’da silahlı bir kavgada polis memuru Mehmet Veysi Eğin’in öldürülmesiyle ilgili 16 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.
Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki silahlı kavgada polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Veysi Eğin’in silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 yaşındaki K.D. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eğin, izinli geldiği memleketi Hani ilçesinin Kuyular Mahallesi’nde, komşusu K.D. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada K.D. uzun namlulu tüfekle Eğin’e ateş etmişti. Ağır yaralanan Eğin, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Egin’in cenazesi, adli tıpta yapılan otopsinin ardından Kuyular Mahallesi’ndeki törenin ardından toprağa verildi. (AA)