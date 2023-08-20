Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 11 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle başlayan husumetin bitmesi için barış yemeği düzenlendi. Yemekte çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013’üncü Sokak’ta öğleden sonra silahlı kavga meydana geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.

KAVGA BARIŞ YEMEĞİNDE ÇIKMIŞ

Kavgada ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Arda Değer (18), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Değer’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, 3’ü ağır 11 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Yaralıların tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde güvenlik tedbiri alınırken, kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesi nedeniyle başlayan husumetin bitmesi için barış yemeği düzenlendiği, yemekte bir araya gelen tarafların tartışması sonucu kavganın çıktığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.