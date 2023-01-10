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Diyarbakır’da yoğun sis etkili oldu

Diyarbakır'da, dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamazken, eksi 3 derecede araçların camları ise buz tuttu. 

Yayınlanma: 10:58 - 10 Ocak 2023 Güncellenme:
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Diyarbakır’da yoğun sis etkili oldu

Kentte dün akşam başlayan ve bu sabah da etkisini sürdüren sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, bazı bölgelerde düşerken, uçak seferleri yapılamadı.

Sisin dağılmasının ardından uçuşların yeniden başlayacağı belirtildi. Sıfırın altında 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaçlarda ise kırağı oluştu.  (AA)

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