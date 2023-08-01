Diyarbakır’daki IŞİD saldırısında mahkemeden ‘HDP’ kararı

Diyarbakır’da HDP mitinginde bombalı saldırı gerçekleştiren IŞİD’li terörist Orhan Gönder’in de aralarında bulunduğu 3 sanığın 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı yerel mahkeme kararı, usul ve yasaya uygun bulunarak Bölge İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Ancak İstinaf Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi'nin HDP’nin davaya katılma talebini kabul etmesini usul ve yasaya aykırı buldu.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın İstasyon Meydan’ında 5 Haziran 2015 günü genel seçimlerle ilgili düzenlenen HDP mitingine Ali Türkmak, Şeyhmus Kaçan, Civan Arslan ile Necati Kurul'un ölümü, 104 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı saldırının sorumluları IŞİD’li teröristler, güvenlik gerekçesiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

MAHKEME CEZA YAĞDIRDI

Mahkeme, sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılınç ile İsmail Korkmaz'ı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 104 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan bin 768'er yıl, 112 kişiyi kasten yaralamaktan bin 568'er yıl, bomba imalinden de 13 yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı.

KANLI ÖRGÜTÜN SÖZDE EMİRİ YAKALANAMADI

Sanıklardan Burhan Gök beraat ederken, IŞİD emiri ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan İlhami Bali’nin yakalanamadığı için dosyasının ayrılarak yargılamasının devamına karar verildi.

Mahkeme ayrıca HDP'nin mağdur olduğu için bu davaya katılma talebini de kabul etti.

HDP'NİN MİTİNGİ OLSA DA SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEDİ

Sanıklar ve mağdurların karara karşı Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’ne yaptıkları başvuru ise esastan reddedildi.

İstinaf Mahkemesi, delillerin hukuka uygun elde edildiğini, kararda bir isabetsizlik olmadığına vurgu yaptı.

İstinaf Mahkemesi, her ne kadar yerel mahkemenin HDP'nin suçtan zarar gördüğü için davaya katılma talebini kabul etmiş olsa da, adı geçen partinin suçtan doğrudan doğruya bir zarar görmediği için davaya katılma kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve istinafa başvurma hak ve yetkisi bulunmadığı görüşünü savundu.

ÖLDÜRME DIŞINDAKİ SUÇLARDAN DAVAYA KATILAMAZLAR

Mağdurlardan Mekremi Altındağ, Fesih Karakoç, Sabahattin Bekçi, Lisa Çalan, Veysi Akbulut, Mehmet Ali Aydın, Hayati Kurul, Zekai Kurul, Ahmet Kurul, Mustafa Kurul ve Güllü Kurul ile Mehmet Çelik'in kendilerine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçu dışında kalan diğer suçlardan doğrudan zarar görmediği için açılan diğer kamu davalarına katılma ve istinaf yoluna başvurma yetkisi bulunmadığından bu talebin de reddine karar verdi.

HEM SANIKLARIN HEM MAĞDURLARIN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

1 sanığın beraatıyla ilgili mağdurların istinaf başvuruyla karara itirazlarının değerlendirildiğine dikkat çeken İstinaf Mahkemesi, dosya ve duruşma tutanakları bir bütün olarak incelendiğinde, yerel mahkemenin yargılamada oluşan inanç ve takdirinin hukuka uygun olup yeterli hükümle kararda bir isabetsizlik bulunmadığından mağdurların istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Mahkeme 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 3 IŞİD'linin istinaf başvurularını da esastan reddetti.

Yargılama sonucunda oluşan inanç ve takdire göre suçların oluşumuyla ilgili cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesinin her bir sanık yönünden ayrı ayrı değerlendirildiği ifade edildi.

İstinaf kararında, sanıkların savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiğini, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümlerde eleştiri ve düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik bulunmadığından hükümde isabetsizlik olmadığının altını çizdi. Mahkûmiyet kararıyla ilgili son kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek.

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