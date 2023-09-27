Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden sürücü teslim oldu
İstanbul Bostancı'da 18 Temmuz tarihinde Doğanay Güzelgün'e çarparak kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü teslim oldu.
İstanbul’da Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçan Temen Ünlü’nün kullandığı otomobil, bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olmuştu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Temel Ünlü kazadan sonra kayıplara karışmıştı. Ünlü, 71 gün süren kaçışının ardından teslim oldu.
Temel Ünlü teslim olmasının ardından savcılıkta ifade verdi. İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Temel Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.