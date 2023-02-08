Doğduktan 18 saat sonra 2 büyük deprem yaşadı

Malatya'da, iki büyük depreme yakalanan 50 kişi Samsun'a getirildi. Gece geç saatlerde kente ulaşan kafiledeki 6 Şubat doğumlu prematüre bebek dikkat çekti.

İsmail AKDUMAN

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Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremin etkilediği ilerin başında gelen Malatya’da bulunan 50 kişilik depremzede hayırsever vatandaşların girişimiyle Samsun’a getirildi.

Barınma sorunu yaşayan depremzedeler kentte bulunan oteller kapılarını açarak misafir etmeye başladı. Çeşitli otellere yerleştirilen depremzedeler yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı. Bitkin ve yorgun halde bulunan kafile arasında bulunan 2 günlük bebek dikkat çekti.

“ALLAH DÜŞMANIMA YAŞATMASIN”

Depremlerden sonra zarar gören evlerini terk ederek ailesiyle birlikte sokakta kalan Ekrem Arı, kaldıkları sitede 276 daire bulunduğunu söyledi. Evlerin yıkıldığını ancak kendi ailesinden zarar gören olmadığını anlatan Arı, “276 dairemiz vardı sitede. Oturulacak durumda değil. Kolonlar, duvarlar patlamış, yıkılmış. 2 yıllık binalar yıkıldı. Yeğenim yeni bir bina almıştı borçlanarak, yerle bir oldu. 2 gün sokakta kaldık. Malatya’da benzin yoktu. Yollarda sıkıntı var.

Yakıt bitene kadar arabalarda kaldık. Sonra odun yaktık dışarıda. Samsun’da bir arkadaşım arayıp nasıl olduğumuzu sordu. Durumuzu anlattım. bize otobüs gönderdi. Buraya geldik. Kalacak yerimiz yoktu. Serhat bey otelimiz sınırsız kalın dedi.

Allah düşmanıma yaşatmasın, çok zor. Bir anda ekmek bulamadık. Malatya’da çocuk bezi yok, süt yok, mama yok, ekmek yok, tüp yok, petrol yok hiç bir şey yok. Ölmedik ama çok büyük zayiatımız var. İş yerlerimiz, evlerimiz her şeyimizi kaybettik. Bizim evlerimiz 7-8 yıllık. 2 yıllık 1 yıllık evler yıkıldı. Sağlam olanı yok ki. Bir yıllık bina yere yere yapıştı” diye konuştu.

18 SAATTE BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Malatya’da fırıncılık yapan 2 çocuk sahibi Osman Arı ise deprem gecesi özel bir hastanede prematüre olarak Fatma Zehra adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldiğini dile getirdi. Eşi ve bebeğinin hastane depreme yakalandığını belirten Osman Arı;

“Depremden 18 saat önce yeni bir bebeğimiz dünyaya geldi. Solunum sıkıntısından dolayı yoğum bakıma aldılar. Annesiyle ayrıydılar. Ben, diğer iki çocuğumla birlikte evdeydim. Aşağıya indik. Kaç saniye sürdü bilmiyorum ama 10 saat gibi geçti. Böyle okyanustaki gibi oynadık. Hastaneden beni aradılar ‘acil gelin çocuklarınızı tahliye etmek zorundayız’ dediler.

Yoğun bakım can pazarı gibi. Benim çocuğum prematüre doğdu el kadardı. 2 tane böyle çocuk var yoğun bakımda. Herkes çocuğunu almış. Hastaneden bana kağıt imzalatmak istediler, depremden dolayı çocuğumu kendi isteğimle çıkarıyorum diye. Bu şu demek oluyor bana göre, burada ölmesin dışarıda depremde ölsün. Çıkarmadım küvözden, yanında bekledim. Daha sonra bebeğimin sağlıklı olduğunu, çıkartabileceğimi söylediler.

Eve götürdüm, kardeşleriyle bir araya getirdim. Fırına indim. İkinci deprem oldu. Tekrar yukarıya çıkıp çocuklarımı alıp dışarıya çıkardım” diye konuştu. Osman Arı, Samsun’a geldikten sonra küçük kızını hastaneye götürdüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

OTELCİLER DEPREMZEDELERİ PAYLAŞTI

Depremden sonra sosyal medya hesaplarından otelini depremzedelere açtığını duyuran Serhat Türkel, “Deprem haberini alır almaz otelimizi depremzedelere açmaya karar verdik. Sosyal medyadan duyurduk. Kısa süre sonra ön büro personelimiz aradı, 50 kişilik bir kafile geleceğini söylediler. Diğer otel sahipleriyle görüşerek oda istedik. Biz otelimizin yüzde 50’sini ayırdık. Başka otellerden kendilerini zor durumda bırakmayacak şekilde oda istedik, bütün depremzedeleri yerleştirdik.

Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını noktasında telefonlarımız susmak bilmedi. Kardeş aile modeli yapak istiyoruz. 5 kişilik bir arkadaş grubu bir ailenin her şeyinden sorumlu olacak. Bunun çalışmasını yapıyoruz” dedi.

Depremzede vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını belirten Türkel, 50 kişilik bir kafilenin daha gelmesini bekledikleri ifadelerine ekledi.

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