Doğru Parti’den “Erdoğan” itirazı

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etmek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Veli TOPRAK

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Doğru Parti Genel Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti. YSK'ya dilekçe veren Serdaroğlu, Anayasa'da açıkça bir kişinin iki defa aday olabileceğinin yazıldığını hatırlattı. İşte itiraz dilekçesinde yer alan gerekçeler:

ANAYASA’DA “İKİ DEFA SEÇİLEBİLİR” YAZIYOR

– 21 Mart 2023 tarihinde AKP ve MHP grupları, Sayın Başkanlığınıza, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi maksadıyla yapılan, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için yapılan başvuru karşısında işbu itiraz dilekçesi ile Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. maddesinin ikinci fıkrası ‘Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir' Gereğince bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı olacağı aşikardır.

ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLEMEZ

– Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116. maddesinin üçüncü fıkrası ‘Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir' Gereğince bir kişinin üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesine imkan bulunmamaktadır.

YENİLEME KARARI TBMM ALMADI

– 10 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan seçimlerinin yenilenmesi kararında görülmektedir ki, seçimlerinin yenilenmesi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınmamış bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınmıştır. Erdoğan, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilk kez; 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile de ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

– Bu halde, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığına aday olması üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi maksadıyla olacağından, AKP ve MHP grupları tarafından Erdoğan'ın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için yapılan başvurunun reddedilmesi için işbu itiraz dilekçesi ile itiraz etme gereği hasıl olmuştur.

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