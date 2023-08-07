‘Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorundayım’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli kent merkezinde yaptığı konuşmada, "Başta genel başkanımız olmak üzere, doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorundayım. Millet bana onun için oy veriyor. Ben öyle inanıyorum. Hepinizin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğim. Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Artık kaybedemeyiz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Tunceli ziyaretleri kapsamında Hozat ve Pertek ilçesinde inanç merkezlerini ziyaret etti. Ovacık’ta Munzur Gözeleri’ni gezen İmamoğlu, akşam saatlerinde Tunceli kent merkezinde halka hitap etti.

“TUNCELİ'YE KILIÇDAROĞLU'NDAN HABERSİZ GELDİM”

Nazımiye'de konuk evini faaliyete geçirdiklerini anlatan İmamoğlu, Tunceli'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz geldiğini belirterek, “Nazımiye benim genel başkanımın memleketi. Sayın genel başkanımıza birçok defa aslında ‘Gelelim, beraber açılış yapar mıyız?' diye konuşmuştuk ama bir türlü tasarlayamadık. Ben bu fırsatı bulunca en azından yerinde göreyim dedim. Az önce sokağın başında genel başkanımı aradım, ‘Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Bilginiz olsun' dedim. Ben sizin selamınızı ilettim, onun da size çok selamları var.” dedi.

“90 GÜNDÜR PARTİNİN İÇİNDEKİ MUHATAPLARIN DIŞINDA KİMSEYLE PARTİMİ KONUŞMADIM”

2024'teki yerel seçimlere dikkat çeken İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Önümüzde büyük bir sınav var. Onun sınavını da layıkıyla vereceğimize inanıyorum 2024'te. Biz bir seçim kaybettik. Bununla yüzleşmek zorundayız. 2023'ü kaybettik. Tarihi bir seçimdi. Kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık düşünmek zorundayız, konuşmak zorundayız, sizlerle dertleşmek zorundayız.

* Sizin gördüğünüz eksiklikleri sizden duymak zorundayız. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bunlara bakmadan önümüze bakarsak önümüzü göremeyiz. Bu bakımdan bunları edepli, ahlaklı, partinin içerisindeki disipline uygun bir biçimde konuşulacak meseleleri parti içinde konuşarak…

* Bakın ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Benim bir tane konuşmamı bulamazsınız basın önünde. 90 gündür ben partimi, partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim.”

“DOĞRULARI KONUŞAN EKREM İMAMOĞLU OLMAK ZORUNDAYIM”

Doğruları konuşmaya devam edeceğini de sözlerine ekleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

* “Başta genel başkanımız olmak üzere, doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorundayım. Millet bana onun için oy veriyor. Ben öyle inanıyorum. Hepinizin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğim. Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Aynen 2023 seçimlerinde nefer olacağım dediğim ve yaptığım gibi. Bundan sonra da nefer olmaya devam edeceğim. Çünkü biz kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim, ülkemizin bir başka 5 yılını bizden alıp götürüyor.

* İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz, memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Kararlı bir söz söylüyorum. Artık kaybetmek yok. İstanbul'u da kaybetmek yok, diğer büyükşehirleri de kaybetmek yok, Türkiye'nin seçimlerini de kaybetmek yok. O bakımdan önümüze daha güçlü bakan ama hatalarından ders çıkartan halk ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya hepinizin huzurunda, söz veriyorum. Cesur olacağız, cesur demokrasi için, cesur liderlikleri ortaya koyacağız.”

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