Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5 Nisan 2023 günü saat 14:00’te Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Bu tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 6 Nisan 2023 günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Toplantıya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin katılım bildirim yazılarını en geç toplantı tarihinden 3 iş günü öncesine kadar Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.
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