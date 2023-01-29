Doğuda beyaz felç… Yaklaşık bin yerleşim birimine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası binin üzerinde yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele mesaisine başlayan belediye ve il özel idaresi ekipleri karla kapanan yolları açık tutmak için çalışıyor.

Orhan BOZKURT

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağış Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede binin üzerinde yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele mesaisine başlayan belediye ve il özel idaresi ekipleri kardan kapanan yolları açık tutmak için çalışıyor.

Kent merkezlerinde ise aralıklarla devam eden kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

VAN’DA 300 ARAÇ VE 600 PERSONEL KAR GÖREVİNDE

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, kent merkezi ve ilçelerde 300 araç ve 600 personelle karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde yüzlerce Meteorolojik uyarıları dikkate alarak tüm tedbirlerini önceden alan Büyükşehir Belediyesi, dünden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışına karşı amansız bir mücadele yürütüyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen ekipler, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için var gücüyle çalışıyor.

Çatak-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçişlere kapatıldı.

PALANDÖKEN’DE KAR KALINLIĞI 45 SANTİMETREYE ULAŞTI

Erzurum’da gece başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.

Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü Erzurum’da vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini kardan temizledi.

Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının ise 45 santimetreye ulaştığı ölçüldü.

BİTLİS İL GENELİNDE 282 KÖY YOLU KAPANDI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada ise kar yağışı sonrası il genelinde 282 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirildi.

Karla mücadele ekipler il genelinde 10 şantiyedeki 80 personel ve 60 araçla yolların açılması için mücadele yürütüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasına devam ederken, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

MUŞ’TA 58 İŞ MAKİNASI VE 100 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Kar yağışının dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı Muş’ta ise 225 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi, kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımlarını sağlamak için 58 iş makinesi ve 100 personelle yol açma çalışmalarına devam ediyor.

SİVAS’IN KAR TİMİ 92 ARAÇ VE 130 PERSONELDEN OLUŞUYOR

Sivas Valiliği İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre ise kent genelinde kapalı yolların açılması için 92 araç ve 130 personelden oluşan ekipler 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Sivas’ta Kar yağışı daha çok Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde etkili oluyor. İl merkezinde ise kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

KARS VE ARDAHAN’DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Kars’ta ise son iki gündür yağan kar birlikte siste etkili olmaya başladı. Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kaldırım ve yollarda biriken karları temizleyen ekipler, çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 18, sabah saatlerinde ise eksi 12 derece olarak ölçüldü. Sisin etkili olduğu Ardahan’da ise gece hava sıcaklığı eksi 13 derece oldu. Kentteki akarsu ve göletler buz tuttu.

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