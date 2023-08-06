Doktor, çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde muayene ettiği 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan doktor U. S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki E.S., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor U. S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailesi ile birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu.

“CİNSEL BÖLGEME ELDİVENSİZ DOKUNDU”

E.S., olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek ifadesinde şunları kaydetti:

“Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. ‘Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu” dedi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Olayın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Doktor U. S., İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından dün sevk edildiği adliyede ‘cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.