Doktorlara “Gidiyorlarsa gitsinler” diyen Erdoğan’dan “Dönün” videosu

Ağır çalışma koşulları yüzünden yurt dışına giden doktorlara "Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 13 kala geri adım attı. Erdoğan'ın, "Dönün" çağrısı yaptığı kamu spotu TV'lerde yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorların Türkiye’ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayınlandı. Erdoğan, “Değerli kardeşim, ‘Uluslararası Lider Araştırmacıları’ programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarımla” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorların Türkiye’ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayınlandı.

Erdoğan, “Değerli kardeşim, ‘Uluslararası Lider Araştırmacıları’ programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarımla” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktorlara “Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak” demişti.

Kamu spotunun devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı… 2018 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Eve Dönüş Projeleri’ kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık.”

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