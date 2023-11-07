Doktorların e-imzalarını çalıp yazdıkları ilaçları uyuşturucu niyetine satmışlar

İzmir merkezli 6 ilde, doktorlara ait e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye dahil ilaç yazdıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 1301 renkli reçete yazıp 500 binden fazla uyuşturucu özelliği olan hap temin ettiği belirlendi.

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Doktorların imzalarını çalıp, yazdıkları reçetelerle uyuşturucu özellikli sentetik hap alıp

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, doktorların e-imza cihazlarını çalıp, yazdıkları reçetelerle aldıkları uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hapları üçüncü kişilere sattıkları belirlenen ikisi eczacı 20 şüpheli gözaltına alındı.

500 BİN FAZLA UYUŞTURUCU HAP

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada bir suç örgütünün, doktorların e-imzalarını çaldıkları ve üçüncü kişiler adına 1301 renkli reçete yazıldığı belirlendi. Bu reçetelere bağlı olarak 500 binden fazla uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap temin edildiği, bu ilaçlardan 300 binden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul’da faaliyet gösteren eczanelerden temin edilip piyasaya sürüldüğü ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

BEŞ AYDAN FAZLA TAKİP

5 ayı aşkın süren çalışma neticesinde şüphelilerin bu yöntemle 15 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya’da bu sabah düzenlenen eşzamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik tabanca, 17 dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı, bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi. 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Suç örgütü üyeleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hastane kamerasında, şüphelilerden M.K.’nin doktorun bulunduğu odayı gözetlediği, doktorun oradan ayrılmasından hemen sonra enjeksiyon odasına girip token cihazını çalması da yer aldı. Yine hastanenin güvenlik kamerası tarafından çekilen bir başka görüntüde ise T.G. isimli şüphelinin doktorun odasını girip tokenin yerini tespit ettikten sonra doktorun poliklinikte olmadığı anda odaya girip aldığı da saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, bir şüphelinin elindeki reçeteyle eczaneden sentetik hap satın aldığı, bir başka şüpheli tarafından da hapların kargolandığı görüldü. (DHA-AA)