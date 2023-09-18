Dolandırıcılar yüzünden adını değiştirdi bu kez de fotoğrafını kullandılar

Üç yıl önce dolandırıcılık olaylarında kullanılan adına Eyşan'ı ekleten avukat Esra Yılmaz, yine dolandırıcıların hedefi oldu. 'Hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin' yalanıyla insanları kandıran dolandırıcılar bu kez de Yılmaz'ın cübbeli fotoğrafını kullandı...

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Erzurum Barosu’na kayıtlı avukat Esra Yılmaz, üç yıl önce internetten sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayan bazı kişilerin kendi ismi kullanılarak dolandırıldığını tespit etti.

Avukat Esra Yılmaz ismini kullanan dolandırıcılar bu kişileri arayıp haklarında icra takibi, cezai soruşturma başlatılacağı yalanıyla dolandırılıyordu.

Yılmaz, bir taraftan hukuki işlem başlatırken diğer yandan da mahkemeye müracaat ederek adına Eyşan’ı ekletti. Eyşan Esra Yılmaz olarak mesleğini sürdüren avukat, yine dolandırıcıların hedefi olmaktan kurtulamadı.

BU KEZ İSİM FARKLI FOTOĞRAF AYNI

Yılmaz’ın internet arama motorundaki işletme bilgilerinde yer alan cüppeli fotoğrafını kullanan dolandırıcılar, başka bir avukat ismiyle kişilere mesaj attı.

Dolandırıcıların verdikleri avukat ismini internet arama motorunda arayanlar, fotoğraftan avukat Eyşan Esra Yılmaz’ın profil bilgilerine ulaştı. İnternetteki işletme bilgilerinden kendisini arayanları dinleyen Yılmaz, fotoğrafının dolandırıcılık olayında kullanıldığını tesit etti.

Kendisini arayanları konuyla ilgili bilgilendiren Yılmaz, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayette bulundu.

‘ÖNCE İSMİMİ, ŞİMDİ RESMİMİ KULLANIYORLAR’

Avukat Eyşan Esra Yılmaz, “İsme ‘Eyşan’ı eklettim ve şu an ‘Eyşan Esra Yılmaz’ olarak anılmaktayım. Ne yazık ki, şu anda ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim kullanılıyor. Avukat olarak cüppeli bir fotoğrafım kullanılarak şahıslara ‘Hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin. Ara buluculuk veya uzlaştırmada size yardımcı olabilirim’ gibi aramalar yapılıyor. Başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim telefon profili üzerinden görüntülenerek kişilere mesaj gönderiliyor. Bu durumdan muzdaribim ve artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden bir hukuki süreç başlattık. Fotoğrafımın kullanılmasından dolayı birkaç kişi, iletişim bilgilerimi arama motorundan bulup tarafıma ulaştı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden Yılmaz, halka da çağrıda bulunarak bu tür çağrılara kulak asmamalarını söyledi. (DHA)