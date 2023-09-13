Dolar düştüğünde halay çekilen meydanda bu kez silahı eylem vardı

Şanlıurfa’da AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin uzlaşmadan işyerinden çıkarmak istediği esnaf, tüfekle işyerinin bulunduğu pasajın çatısına çıkarak etrafa ateş etti. Tüfeği boğazına dayayan esnaf polis tarafından güçlükle ikna edildi. Eylemin gerçekleştiği meydan ise dolardaki düşüşün halayla kutlandığı meydandı...

Ahmet KAYA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bakanlığı döneminde doların düşmesi üzerine halay çekilen Haşimiye Meydanı, bu kez tüfekli bir protesto eylemine sahne oldu.

YIKIM KARARI VERİLDİ

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce buradaki Özdiker Kuyumcular Çarşısı için yıkım kararı verdi. Çarşıdaki esnafın bir bölümü belediye ile anlaşarak işyerlerini boşaltırken, çok sayıda esnaf ise kendilerine teklif edilen bedelin düşüklüğü nedeniyle direniş başlattı.

TÜFEKLE ÇATIYA ÇIKTI

Kentin en kalabalık yerlerinden birisi olan Haşimiye Meydanı'ndaki Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nda işyeri bulunan ve “Atomcu İsmail” olarak bilinen bir esnaf, belediye görevlilerinin işyerini boşaltması yolundaki tebligatı üzerine eline tüfek alarak çarşının çatısına çıktı. Tüfekle havaya ateş eden esnaf, kendisini yakalamak için çatıya çıkmak isteyenlere ise taş attı.

POLİS İKNA ETTİ

Zaman zaman tüfeği boğazına dayayarak intihar girişiminde bulunan esnaf, polisin ikna etmesi üzerine çatıdan indirildi. Eylem, yüzlerce kişi tarafından korku ve merakla izlendi