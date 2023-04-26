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Döner bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 3 kişinin yaralandığı kavga çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlanma: 12:09 - 26 Nisan 2023 Güncellenme:
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Olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta oturan bir grup ile sokaktaki market sahibi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar yakınlarına haber verdi.

Olay yerine her iki tarafın yakınları da gelince tartışma, kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada döner bıçağı, sopa, tekme ve yumruklarla bir birlerine saldıran tarafları bir kadın ayırmaya çalıştı.

‘Polis çağırın’ diye bağıran kadının market sahibinin eşi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan üç kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

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