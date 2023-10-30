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Dönüş yapan kamyona çarptılar: 2 ölü

Eskişehir'de dönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Dönüş yapan kamyona çarptılar: 2 ölü

Eskişehir’de Satılmış Cura idaresindeki 16 AFK 098 plakalı kamyona, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Ali Budak yönetimindeki 26 BT 894 plakalı otomobil çarptı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ali Budak ile yanındaki Havva Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Satılmış Cura, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Ali ve Havva Budak’ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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