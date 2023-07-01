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Dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

Yayınlanma: 23:26 - 01 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor. (AA)

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