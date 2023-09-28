Dört yıl sonra gelen korkunç itiraf: Annesi ve kız kardeşini fuhuşa sürüklediği için…

Mersin'de, 4 yıldır kayıp olarak aranan Orhan Osman Genç'in (39), kuzeni S.D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. S.D. emniyetteki ifadesinde Genç'i annesi ve kız kardeşini fuhuşa sürüklediği için öldürdüğünü iddia etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçmişe yönelik faili meçhul cinayetler ve kayıp vakalarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

2019’dan bugüne kadar kayıp olarak aranan Orhan Osman Genç’in hayatta olduğuna dair herhangi bir belirti olmaması üzerine, öldürülmesi ihtimalini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu.

Yapılan çok yönlü çalışmalarda, Genç’in aile bireyleri tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine, 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 26 Eylül’de aile bireyleri A.G., L.G., S.D., H.D. ve M.A.’yı gözaltına aldı.

EMNİYETTE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Genç’in kuzeni S.D. adlı erkek, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli S.D., cinayeti Genç’in kız kardeşi L.G.’nin kendisini ve annesini darbettiği, fuhşa zorlandığını, bu nedenle ağabeyinin öldürülmesi gerektiğini söylemesi üzerine eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

S.D., kuzenini tüfekle vurarak öldürüp cesedini de ormana gömdüğünü itiraf etti. S.D.’nin gösterdiği merkez Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ köyü ormanında Genç’in cesedi bulundu.

M.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi S.D. ile diğer yakınları adliyeye sevk edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Mersin'de kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü