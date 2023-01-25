Dövdü, yüzüne ütü basmak istedi, öldürdü

Denizli’de eşi Ummuhan Zerrin Uygun’u boğazından bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun'un bir yıl önce evde çıkan tartışma sırasında eşini darp edip, yüzüne ütü basmak istediği için hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Selami AYDIN

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde Engin Apartmanının ikinci katında meydana geldi.

İşsiz olduğu öğrenilen Sinan Uygun, evde alkol aldıktan sonra 2 çocuk annesi tekstil işçisi eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kendisini aldatmakla suçladığı eşini boğazından bıçaklayan Sinan Uygun, olayın ardından apartmanın önüne çıktı.

Eve gelen sağlık ekipleri Ummuhan Zerrin Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Sinan Uygun, polis tarafından gözaltına alındı.

‘UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ'

PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna yapılan otopsi sonrası Uygun'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine götürüldü.

Sinan Uygun'un eşini 21 yıl önce kaçırarak evlendiği belirlenirken, bir yıl önce evde çıkan tartışma sırasında darp edip, yüzüne ütü basmak istediği için uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Öldürülen Ummuhan Zerrin Uygun'un eniştesi Ramazan Aydoğan, bacanağının baldızını sürekli darp ettiğini, aldatma suçlamasının ise yalan olduğunu belirterek, “Bankadan eşinin üzerine kredi çektirip, kumarda bitirdi. Baldızımı bir yıl önce darp edip, yüzüne ütü basmak istemiş, bu yüzden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak evden gitmedi. Baldızım kız kardeşinin yanına gitti. Baldızım Cumartesi günü bize geldiğinde gözündeki morluklar vardı. Dün akşam kızı beni aradı ‘enişte koş eve acil gel, babam anneme bir şey yaptı’ dedi. Evin önüne geldiğimde polis ve ambulans vardı” ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Sinan Uygun tutuklandı.