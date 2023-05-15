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DP lideri Uysal’ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

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DP lideri Uysal’ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

DP Genel Başkanı Uysal’ın oy verdiği Selçuklu Mahallesi’ndeki Selçuklu İlkokulu 1226 numaralı sandıkta 333 oy kullanıldı.

Sayım sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, 164 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’a 123, Sinan Oğan’a 40 oy çıktı, 6 oy da geçersiz sayıldı. (AA)

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