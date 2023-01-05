DSİ, Kemerburgaz’daki kaçak köprüyü ‘uygun’ buldu

Kemer Country’nin golf sahalarında süren tartışmalı villa inşaatı için Cendere üzerine yapılan ve ruhsatsız çıkan köprü, DSİ tarafından uygun bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Demirören Grubu'nun kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası'na devredildikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, villa imarına açtığı Eyüpsultan Kemerburgaz'daki golf sahalarında protestolar arasında süren villa inşaatında yeni bir gelişme yaşandı.

Emlak Konut'un taşeron şirketlerinden Cevahir İnşaat'ın, Cendere üzerine yaptığı ve İSKİ'nin 15 gün içinde yıkılması için ihtar gönderdiği kaçak köprüye Devlet Su İşleri (DSİ) sahip çıktı.

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü, Emlak Konut'un 26 Aralık tarihli başvurusunun ardından jet hızıyla arazide inceleme yaptı.

İnceleme sonucunda 30 Aralık 2022 tarihli DSİ yazısı ile geçici dere geçiş projesinin imar planlarına uygun olduğu, dere akış kesitini daraltmadığı sonucuna varıldı.

Yazı, “sel riski yaratıyor” uyarısı yaparak yıkım talimatı veren İSKİ'ye, Emlak Konut'a ve Cevahir Yapı'ya iletildi.

“DSİ YAĞMAYA YOL VERDİ”

Karara tepki gösteren Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Eş Sözcüsü Gülseren Onanç, “Görünmez bir el tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bu hukuksuzluğa alet ediyor.

İmar planı iptal ediliyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girip rezerv alan bahanesiyle imara açıyor. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkıyor, saatler içinde itiraz kabul ediliyor.

Kaymakam, yürütmeyi durdurma kararını yetkisini aşarak uygulamıyor. İBB silüet izni olmadığı için Eyüpsultan Belediyesi'nden inşaatları durdurmasını istiyor, uygulanmıyor.

Şimdi de İSKİ dere yatağını korumak için karar aldı, DSİ olmayan planı onaylayarak yağmaya yol verdi. Yaşananlar tam bir hukuk skandalı” dedi.