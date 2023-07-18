‘DSİ müdür yardımcısı şirkete nasıl CEO oldu?’

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Karakurt Barajı’ndaki skandalları Meclis’e taşıyıp başlıktaki soruyu sordu. Sarıkamış’ta yabancı bir firmanın yaptığı HES için ‘talan’ diyen Alp, ihaleyi yöneten bürokratın aynı şirkette CEO olmasına sert tepki gösterdi.

Veli TOPRAK

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras nehri üzerinde yabancı bir firma tarafından yapılan Karakurt HES Barajındaki skandallar Meclis gündemine taşındı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, ihale sürecinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı olan kişinin daha sonra barajı yapan Çek firmasına CEO olduğunu belirtti ve “Böyle şey nasıl olur? Bu kadar da kör gözün parmağıma olmaz” dedi. Alp, hidroelektrik santralindeki skandallarla dolu süreci şöyle anlattı:

TALAN, PEŞKEŞ, KAYIRMA

“Bu yatırımda ekonomik kaynaklarımızın uluslararası sermayeye peşkeş çekilmesi, hukuksuzluk, liyakatsizlik, doğa ve çevre talanı, kamu zararı, adam kayırma, iltimas, görev suçu var, bir tek kamunun ve halkın yararı yok. ‘ÇED olumlu' raporlarından ikisi iptal edildi. 3'üncüsüne yeni kurulan mahkeme onay verdi. Baraj bitti, su tuttu, elektrik üretiyor ve yenilenebilir enerji sistemi nedeniyle ürettiği elektriği devlete 3 kat pahalıya satıyor. Baraj nedeniyle ilçeyle irtibatı kesilecek 20 köyün ulaşımı için yapılması gereken viyadük de iptal edildi ve firma maliyetten kurtarıldı. Su altına kalan Kars-Erzurum karayolu için 300 milyon lira civarında bir kamu kaynağı harcanırken firmadan sadece 50 milyon lira yol parası alındı.”