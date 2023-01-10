DSİ sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı?

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesine 1273 personel alımı gerçekleştireceği duyurusu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yapıldı. DSİ bünyesinde yer alacak 1273 personel alımı başvuruları Ocak ayı içerisinde yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı değerlendirme toplantısında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci personel alımı yapılacağı duyurusunu paylaştı.

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Kirişci, insan kaynağını 2023 yılında güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha önce Bakanlığımızın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branş ve pozisyonlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacağımızı, Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı için bin 613 personel alacağımızı paylaşmıştık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze personel alacağımızı duyurmak isterim. DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda bin 273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz.”

DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih detayı verildi.

Buna göre; DSİ bünyesinde yer alacak 1273 personel alımı başvuruları Ocak ayı içerisinde yapılacak.