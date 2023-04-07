DSP hangi ittifakı destekleyeceğini açıkladı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.
1985 yılında merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs seçimlerine AKP listelerinden gireceklerini açıkladı.
Aksakal, “Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda olacağız.” dedi.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı seçimde iş birliğine davet etmişti.