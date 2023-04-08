DSP’de il ve ilçe başkanları istifa etti

DSP Eskişehir İl Başkanı Hüdaver Bekler ve ilçe başkanları; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıklamasının ardından istifa etti. Bekler, “Muhalefetin güçlenmesi ve seçimleri kazanması için Eskişehir’de gerekli çabayı göstererek, Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi uygun buluyoruz” dedi.

Kemal ATLAN

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamasının ardından, bugün DSP Eskişehir İl Başkanlığı binasında bir araya gelen partililer, Aksakal'ın aldığı kararın karşısında olduklarını açıkladı.

“KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERMEYİ UYGUN BULUYORUZ”

DSP Eskişehir İl Başkanı Hüdaver Bekler, şu açıklamayı yaptı:

* “Genel Başkan Sayın Önder Aksakal'ın, il başkanlarına ve Parti Meclisi'ne sormadan almış olduğu kararı asla desteklemiyoruz. Başkanlık Kurulu'na, sadece öneri olarak sunduğu ve bireysel ikbal beklentisi uğruna Cumhur İttifakı’nı destekleme kararını, Parti Meclisi de onaylamazken; il başkanlarından, görüş dahi alınmadan yapmış olduğu bu açıklamayı, kesinlikle onaylamıyor ve bu zihniyetteki bir Genel Başkanla da daha fazla çalışmayı uygun bulmuyoruz.

* Bugün itibariyle, yıllardır büyük bir özveriyle emek verdiğim DSP İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. DSP parti üyeliğim, bundan sonra da devam edecek ve yakın tarihte yapılacak olan kurultayımızda, partimizin ilkelerini yaşatacak, yeni kadrolarla yola devam etmeyi umut ediyorum. Bu arada, muhalefetin güçlenmesi ve mutlaka bu seçimleri kazanması için Eskişehir'de gerekli çabayı göstererek, Sayın Kılıçdaroğlu’na destek vermeyi uygun buluyoruz.”

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