Dudak uçuklatan mal varlığına el konulmuştu! 7 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen uluslararası suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda 1 milyar 100 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen uluslararası suç örgütüne yönelik 25 Haziran’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan’ın da aralarında bulunduğu 7’si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

1 MİLYAR 100 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Polis ekipleri ilk olarak Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers’in Türkiye’de olduğu bilgisi üzerine harekete geçmişti.

Belirlenen adreslere 13 Haziran’da yapılan baskınlarda 26 şüpheli yakalanmış, yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuş, Isaac Bignan’ın da Türkiye’de olduğu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılması için hazırlık yapıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Baskınlarda Bignan ile eşi için hazırlanmış çok sayıda sahte pasaport, 11 silah, 600 mermi ve çeşitli ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Çalışmalarını sürdüren ekiplerin 25 Haziran’da düzenledikleri ikinci operasyonda ise Isaac Bignan ve beraberindeki 7 şüpheli yakalanmıştı. (AA)

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