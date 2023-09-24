Düğün çıkışı kavga: Uzman çavuş öldü
Kayseri'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 26 yaşındaki Uzman Çavuş Utku Can Demir hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Diyarbakır’da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir (26) ve iki arkadaşı, kimliği henüz bilinmeyen kişilerce bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Utku Can Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. (DHA)