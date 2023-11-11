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Düğün magandası 7 kişiyi yaraladı

Mardin'deki düğünde havaya ateş açılması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

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Düğün magandası 7 kişiyi yaraladı

Derik ilçesinde bulunan Göktaş Mahallesi’ndeki düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ömer Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

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