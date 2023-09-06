Düğün salonunda damada kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da Selahattin Aktaş düğün salonunda tabancayla damat A.E.yi (23) vurdu, seken kurşunlardan birinin isabet ettiği 10 yaşındaki E.K.'nin de yaralanmasına neden oldu. Yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi, hastanede tedavisi süren damat hayati tehlikeyi atlattı. Saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Damat A.E., gelin F.A. ile birlikte düğün salonunda fotoğraf çektirdiği sırada arkadan gelen Selahattin Aktaş(26), belinden çıkardığı tabancasını peş peşe ateşledi.

Davetliler panik ve korku içerisinde kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile seken kurşunun bacağına isabet ettiği E.K. yaralandı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Damat A.E. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Selahattin Aktaş olduğunu belirledi. Oluşturulan özel ekip, olaydan 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde Aktaşı yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

DAMAT HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Olayla ilgili yapılan araştırmada Selahattin Aktaşın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen Aktaş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Selahattin Aktaş, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada damat A.E.nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. (DHA)