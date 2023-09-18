Düğünde başlayan kavga sokağa taştı
Adana'da, davet edildikleri bir düğünde karşılaşan husumetli akrabaların salonda başlayan tartışması sokağa taşan tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırmakta güçlük çektiği kavga karakolda son buldu.
Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’ndeki aralarında husumet olan akrabalar, davet edildikleri bir yakınlarının düğününde karşı karşıya geldi.
Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Salondan çıkan kalabalık grup, sokakta tekme tokat kavgaya devam etti.
Kadın ve çocukların tedirgin olduğu kavgayı ayırmak isteyenler de zor anlar yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.
Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Taraflardan 6 kişinin hafif yaralandığı kavga anları ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)