Düğünde dehşet saçtı, tutuklandı

Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı suçlamasıyla gözaltına Bekir Sakarya tutuklandı. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Zekeriya Çakmak ile ilgili de yürek yakan bir detay ortaya çıktı.

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Yıldızeli ilçesi Aşağıçakmak köyünde dün bir düğün sırasında iki grup arasında çıkan kavgada, silahla ateş edip Bekir Sakarya ve İbrahim Çelebi’nin ölmesine, M.B’nin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Sakarya jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bekir Sakarya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sakarya, ifadesinde İbrahim Çelebi ve Mustafa Boyraz’ın kendisine sözlü sataşması sonucu olayın gerçekleştiğini belirterek, “İbrahim bana ateş açınca ben kendimi koruma pozisyonuna alıp ateş açtım. İşin doğrusu tam da İbrahim’i hedef almadım. Yaptığım hareket can havliyle refleksle yaptım. Benim atışlarım sırasında İbrahim ayaktaydı yere düşmemişti ve bana halen ateş ediyordu. Daha sonrada hedef gözetmeksizin İbrahim’in olduğu yere doğru ateş ettim. Zekeriya ile aramda hiç bir sorun yoktu. Kesinlikle onun olduğu tarafa ateş etmedim. Düğün günü kardeşimle adı çıkan Mustafa ve İbrahim’in birlikte yine gururumu ve onurumu rencide edici şekilde gülmeleri ve kız kardeşimle ilgili küfürlü laf söylemeleri nedeniyle bu olay yaşandı” dedi.

BÖLGEDEN GEÇERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Zekeriya Çakmak’ın olayla ilgisinin olmadığı, bölgeden geçerken kazara vurulduğu öğrenildi. (AA)

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