Düğünde çocuklara içki içirene 118 bin lira para cezası

Denizli’de düğün magandalarının havaya ateş ettiği, 10 yaşından küçük çocuklara alkol içirdiği eğlencenin ardından, jandarma 43 ekip ve 2 komando timiyle operasyon yaptı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Çocuklara alkol içiren şahsa 118 bin lira para cezası uygulandı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Honaz ilçesinde bir düğün sırasında havaya rastgele ateş edilerek güvenliğin tehlikeye sokulduğunu belirleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından, eğlence sırasında rastgele ateş eden 22 kişi ve küçük yaştaki çocuklara bira içirdiği belirlenen bir kişi belirlendi.

YILDIRIM OPERASYONU YAPTILAR

Kayıtlardaki şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından ‘Yıldırım' kod adlı operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 43 ekip ve 2 Asayiş Komando Timi ile birlikte toplam 200'ün üzerinde personel dron destekli operasyonu başlattı. İlçede pek çok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 12 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, bin 865 tabanca mermisi, 332 adet av tüfeği mermisi, 29 şarjör, bir bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen metal heykel ele geçirildi.

118 BİN LİRA PARA CEZASI



Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, meskun mahalde ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan adli işlem yapıldı. Şüphelilerin bir kısmı hakkında idari işlem yapıldığı kaydedildi. Düğün kayıtlarında, 10 yaşından küçük üç çocuğa bira içirdiği tespit edilen bir şüpheliye ise 118 bin 553 liralık idari para cezası uygulandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada “Suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

O ANLAR KAMERAYA TAKILDI

Şüphelilerin düğün sırasında kalabalığın arasına karışarak havaya ateş ettiği görüntüler düğün kayıtlarında yer aldı. Ayrıca küçük çocuklara alkol içiren şahsın bir yandan müzik eşliğinde oynarken bir yandan yanına gelen çocuklara alkol içirdiği görüntülere yansıdı.