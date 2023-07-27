Düğünde kaos: Karısını bıçakladı, kayınbiraderini darp etti

Bursa'da Hakan K. (47), düğünde tartıştığı eşi Cansu K.'yi (34) bıçaklayarak yaraladı. Cansu K'.yi kanlar içinde gören erkek kardeşleri de Hakan K.'yi darbetti.

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Bursa’da gerçekleşen olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’ta meydana geldi. Hakan K., eşi Cansu K. ile bir yakınlarının sokakta yaptığı düğüne katıldı. Çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Hakan K., yanında bulunan bıçakla, eşini sol kolundan yaralı. Cansu K.’nin erkek kardeşleri ise bunun üzerine Hakan K.’yi darbetti. Hakan K. de saldırı sonucu yaralandı. Yaralı çift, ayrı ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kendisini darbedenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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