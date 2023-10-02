Düğünde sinirlenen damat, çocuğu fırlattı

Adana'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu.

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Adana’da gerçekleşen olay, Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’ndeki bir düğün salonunda dün meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılan bazı kişiler üzerlerine para attı.

Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı. Bu sırada bir çocuk, gelinin gelinliğine takılan paraları almaya çalıştı. Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı. Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.

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