Dün yoğun sağanağın vurduğu Ege için bir uyarı daha
Dün Aydın ve İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından Muğla için de hava durumu uyarısı yayınlandı.
Muğla’nın bazı ilçeleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşulları nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. (AA)