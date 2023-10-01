Dünya bizi kıskanıyor, rekorlar ülkesi olduk

Türkiye son yıllarda birçok alanda tersten rekorlar kırıyor. Özgürlük, eşitlik, insan hakları gibi birçok konuda dünyada son sıralara geriledik. Yoksulluk, enflas-yon, kriminal olaylarda ise ön plana çıktık.

Deniz AYHAN

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TÜRKIYE rekorlar ülkesi oldu ama bu rekorlar tersten ve olum­suz konularda ön plana çıktı. Kü­resel Organize Suç Endeksi Avru­pa sıralamasında 1. olduk. Sefalet Endeksi'nde de 93.3 puanla birin­ciyiz. Yüksek enflasyonda ise Avrupa'da birinci, G20 ülkeleri arasında 2. ve dünya­da 8. sırada yer aldık. Basın özgürlüğünde de son sıralardayız. Türkiye'nin özgürlük puanı ise son 10 yılda en fazla düşen ül­keler arasında beşinciliğe geriledi. Kadına şiddette de ön plana çıkan Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki karnesi şöyle:

ORGANİZE SUÇLAR ARTTI

Türkiye, Avrupa'da organize suç endeksi­nin en yüksek olduğu ülke. 2023'da biraz da­ha kötüleşen Türkiye dünyada ise 14. sırada bulunuyor. Küresel Organize Suçlar Raporu, Türkiye'de çeşitli maf­ya grupla­rının hükümet ve diğer siyasetçilerle yakın ilişki kurarak polis ve yargı karşısında ko­ruma sağladıklarının aktarıldığını bildirdi. Türkiye'nin 2023 skoru 7,03 puan. Bu skor 2021 yılında 6,89 idi.

SEFALETTE BİRİNCİYİZ

Enflasyon ve işsizlik oranının toplamını ifade eden Sefalet Endeksi'nde Türkiye 93.3 puanla dünyada birinci oldu. Türkiye'ye en yakın ülke olan Arjantin 89.9 puanla ikinci olurken üçüncü sırada ise 41.4 puanla Gü­ney Afrika yer aldı.

YÜKSEK ENFLASYON

Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa ülke­leri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında 2. ve dünyada 8. sırada yer alıyor. Trading Economics'in verilerine göre yüzde 47.83'lük enflasyon oranıyla Türkiye ilk sırada, Maca­ristan da 20.1 puanla 2. sırada bulunuyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GERİLEDİ

Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) basın özgürlüğü listesinde Türkiye bu yıl 180 ülke içinde 165. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise 149. sıraday­dık ve yine geriledik.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ

Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik kesim gelirin yüzde 47,5'i alıyor. En yoksul yüzde 20'lik kesim ise gelirin sadece yüzde 5,9'unu alabiliyor Tür­kiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü­tü'nün (OECD) 37 üyesi arasında gelir dağılı­mı adaletsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke olduk. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde ise gelir eşitsizliğinde Türkiye'den daha kötü durumda olan tek ülke Bulgaristan…

ÖZGÜRLÜKTE SERT DÜŞÜŞ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House‘un yayımladığı 2023 Dünyada Özgürlük Raporunda, Türkiye özgürlük puanında son 10 yılda en fazla düşüş yaşayan ülke­ler arasında 5. sıraya yerleşti. 210 ülke ve bölge arasında özgürlüklerde 145. basamak­ta yer aldık. “Özgür olmayanlar” kategori­sinde 67 ülke ve bölge arasına girdik.

EN ÇOK CİNAYET BİZDE

Eurostat'ın 2019 yılı verilerine göre Av­rupa ülkelerinde cinayet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye… Eurostat'a göre 2019'da Türkiye'de 807 kişi saldırılar sonu­cu hayatını kaybetti.

KADINA ŞİDDET TIRMANIYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü­tü'nün (OECD) 2019 yılı verilerine göre, kadı­na şiddetin yaygın olduğu ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda. 129 ülkenin yer aldığı listede 26. sırada yer aldık. 2019 yılında kadınların yüzde 38'i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. Türkiye 36 OECD ülkesi arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu birinci ülke konumunda bulunuyor. 2. sıra­da ise Kolombiya var.

MAHPUS SAYISINDA REKOR

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan rapora göre nüfus uya­rınca kişi ba­şına en fazla hükümlü ve tutuklunun olduğu ülke Türkiye… Türki­ye'yi İngiltere, Polonya ve Fransa izliyor.

YOLSUZLUKTA SINIF ATLADIK

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 raporuna göre Türkiye, Yolsuzluk Algı En­deksi'nde son 10 yılın en düşük puanını alarak 180 ülke arasında 101. sıraya geriledi. Endekste Somali en alt sırada yer alırken; Güney Sudan 2. oldu.

DOKTOR SAYISINDA SONDAYIZ

Kişi başına düşen doktor sayısı açısından Türkiye, Avrupa'da son sırada yer alıyor. Türkiye (183 bin 569) doktor sayısında Al­manya, İtalya (243 bin), Fransa (216 bin) ve İspanya'nın (213 bin) ardından beşinci sıra­ya yerleşti. Nüfusa göre hesaplandığı için kişi başına düşen doktor sayısında sıralama, farklılık gösteriyor.

EN KÖTÜ EMEKLİLİK

2019 yılında yapılan 37 ülkeyi kapsayan en iyi emeklilik araştır­masında Türkiye sondan 3. sırada yer aldı. Türkiye sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer aldı. Hollanda ve Danimarka ise emekli­ye ise en iyi şartları sunan iki ülke oldu.

UYUŞTURUCUDA PATLAMA

Avrupa Uyuştu­rucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nu yayımla­dı. 41 farklı uyuştu­rucu madde incelen­di ve en yaygın 6 uyuşturucudan 3'ünün en fazla ele geçirildiği ülke Türkiye oldu.

İŞSİZLİKTE İLK ÜÇTEYİZ

Türkiye 2021'de yayınlanan AB İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) verilerine göre işsiz­likte Avrupa'daki ilk üç ülkeden biri oldu. Zirvede yüzde 14 ile İspanya var. Yunanis­tan yüzde 13,2 ile ikinci sırada ve Türkiye yüzde 12,1 ile üçüncü sıraya yerleşti.

MUTLU DEĞİLİZ

Türkiye, 2023 Mutlu­luk Raporunda 137 ülke içinde 106. sırada yer alıyor. Her yıl da Türk halkının mutluluk düze­yi düşüyor. 2012'de bu endekste 77. sırada olan Türkiye şimdi 106. sıra­ya geriledi.

Bir tarafta darlık, bir tarafta varlık

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen kuyruk görüntüleri ülke gerçeğini ortaya koydu. Bir yanda kuruş hesap yapan vatandaşlar ucuz et kuyruğuna girerken, diğer yanda lüks telefon almak isteyenler adeta izdiham oluşturdu.

Diyarbakır'da yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Et ve Süt Kurumu mağazası önünde metrelerce kuyruk oluşturanlar önce fiş alıyor. Sırası gelenler bir kilo kıyma, bir kilo kuşbaşı alabiliyor. Kıymanın kilosu 180 lira, kuşbaşı 200 TL'den satılıyor.

GECEDEN SIRAYA GİRDİLER

İstanbul ve Ankara'da ise faklı tablo vardı. Bazı vatandaşlar İstanbul Karaköy'deki mağazaya helikopterle getirilen ve fiyatı 93 bin lirayı bulan telefonları almak için geceden sıraya girdi. Ankara'da aynı telefonlar için bir alışveriş merkezinde kuyruk oluştu. ■ Özgür CEBE