Dünya Ekonomik Forumu’ndan Babacan’a davet

Davos Zirvesi olarak da bilinen ‘Dünya Ekonomik Forumu’ yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak’ta düzenlenecek. Foruma, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da davet edildiği bildirildi.

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Her yıl siyaset, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen ‘Dünya Ekonomik Forumu' yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

3 YIL ARANIN ARDINDAN YENİDEN DÜZENLENİYOR

Pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenecek toplantılarda ekonomiden bilim ve teknolojiye, uluslararası ilişkilerden sanata kadar çeşitli konular ele alınması bekleniyor.

BABACAN’I DAVET ETTİLER

DEVA Partisi'nden edinilen bilgiye göre Davos Zirvesi'ne Genel Başkan Babacan da davet edildi.

Babacan'ın katılım durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

ERDOĞAN ‘DAHA DA GELMEM’ DEMİŞTİ

29 Ocak 2009’da İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen zirvede Başbakan Erdoğan, hemen yanında oturan İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’i dinlemiş ve Gazze saldırılarını savunan sözleri üzerine ‘’One minute” diyerek tepki göstermişti.

‘’Sesinin bu kadar yüksek çıkması suçluluk psikolojisinden. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Benim için bundan böyle Davos bitmiştir. Daha da Davos'a gelmem” diyerek toplantıyı terk etmişti.