Dünyanın en güzel 13’üncü koyunu betona boğdular

Dünyanın en güzel 13’üncü koyu olarak bilinen Mersin’deki Tisan Yarımadası’nda inşaat izni alan kooperatif şirket ortaklığı, burayı adeta betona boğacak. Tisan’da bin 79 adet villanın yanı sıra 124 odalı bir otel de yapılacağı ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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1970’li yıllarda dönemin askeri ve sivil bürokrasinin kurduğu bir kooperatif tarafından yapılaşmaya açılan Mersin’deki Tisan Yarımadası, dünyanın en güzel 13. koyu olarak bilinir. Ancak, inşaat izni alarak proje geliştiren kooperatif şirket ortaklığı, bu doğal güzelliği betonla kaplamaya hazırlanıyor.

Tisan’da 161 bin metrekarelik bir alanda bin 79 adet villa, 12 dükkân ve 124 odalı bir otel inşa edileceği ortaya çıktı. Projenin maliyetinin 480 milyon lirayı bulacağı belirtiliyor.

AKP ve MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla geçen yıl yapılaşmaya açılan Silifke’deki Tisan Koyu’nun betonlaşacağı ifade ediliyor. Proje kapsamında, 161 bin metrekarelik bir alanda bin 79 villa, 12 dükkân ve 124 odalı lüks bir otel inşa edileceği belirlendi. Proje revize edilerek villa sayısı azaltıldı ve yerine 124 odalı bir otel eklenildi. Şirket, bu değişiklik sonrasında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunu yeniden yaparak “ÇED gerekli değildir” raporunu aldı.

DÜKKAN SAYISI ARTTI, OTEL EKLENDİ

Şirketin ÇED raporunda, Tisan Koyu’nun batı kesiminde bulunan 3067 ve 3068 numaralı parsellerde proje yapılacağı belirtiliyor. Bu iki parselin toplam alanı 161 bin 722 metrekareyi kapsıyor. İlk projede 285 blok, bin 150 konut ve 7 dükkân öngörülüyordu. Revize projede ise konut sayısı bin 79’a düşürüldü, dükkân sayısı ise 12’ye çıkarıldı ve bir otel eklendi.

FARKLI BÜYÜKLÜKLERDE VİLLALAR OLACAK

Proje dosyasına göre 3068 numaralı parselde, 2+1, 3+1, 5+1 ve 6+2 özelliklerine sahip dubleks ve tripleks dairelerden oluşan 99 blok ve 775 daire ile 124 odalı 2 yıldızlı bir otel bulunacak. 3067 numaralı parselde ise 2+1 ve 3+1 dubleks dairelerden oluşan toplam 40 blok ve 304 daire yapılması planlanıyor.

PROJENİN BEDELİ 480 MİLYON LİRA

Ankara merkezli ve AKP’ye yakın olduğu ifade edilen şirketin ÇED dosyasına göre, projenin toplam maliyeti 450 milyon lira olarak belirlenmişti. Revize projede, aynı ÇED alanında konut sayısı azaltıldı ve yerine otel yapılması planlandı. Böylece, projenin toplam maliyeti 480 milyon liraya yükseldi.

KADINLARA ÖZEL PLAJ, HAVUZ VE AQUAPARK

Proje dosyasına göre, şirket Tisan’da sadece villa ve otel yapmayacak. Villa sahiplerine özel bir plaj ve iskele alanı oluşturulacak. Ayrıca, kadınlara özel plaj, havuz ve aquaparkın yanı sıra ortak kullanıma açık plaj, havuz ve aquapark da projede yer alacak. Şirket ayrıca 800 kişilik bir amfi tiyatro, spor merkezi, sağlık merkezi gibi sosyal donatı alanlarının da yapılmasını taahhüt ediyor.

ÜYELİK BEDELİ 4 MİLYON 800 BİN LİRA

Faras Akdeniz Yapı Kooperatifi tarafından Faras İnşaat adlı şirkete yaptırılacak projeye kooperatif üyesi olarak katılmak isteyenlerin, üyelik bedeli olarak 3 milyon 900 bin lira ile 4 milyon 800 bin lira arasında değişen bir miktar ödemesi gerekiyor.

TİSAN HAKKINDA

Tisan Yarımadası, Silifke’ye yaklaşık 32 kilometre mesafede, Yeşilovacık Mahallesi’nde bulunuyor. Dağların ardından geçilerek ulaşılan Tisan, beyaz renkli evleriyle Bodrum’u anımsatan bir görünüme sahip. Berrak denizi ve bembeyaz kumları, yeşil ormanlarla birleşince etkileyici bir manzara ortaya çıkıyor. Tisan Yarımadası, iki koydan oluşuyor. Denizi sığ ve taşlık olsa da, Mersin’in en temiz ve berrak denizlerinden biri olarak ün kazanmış durumda. Taşucu’dan kalkan tekne turları da buraya uğradığı için yaz aylarında oldukça kalabalık olabiliyor.

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