Dünyanın en tehlikeli örümceklerinden: Türkiye’de görüldü

Dünyanın en tehlikeli örümceklerinden birisi olduğu ifade edilen “argiope lobata" bir kez daha Türkiye’de görüldü.

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Malatya’nın Kale ilçesinde, üzerinde farklı desenleriyle dikkati çeken ve dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen “argiope lobata” türüne rastlandı.

Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi’nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.

Durumu bildirmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri örümceği yerinde inceledi.

“KOLAY KOLAY İNSANA SALDIRMIYOR”

Karaca, örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirten Karaca, böcekte bulunan zehrin “nörodejeneratif” hastalığında kullanıldığını, Türkiye’de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti. (AA)