Dünya’nın nazar boncuğu ‘Meke Krater Gölü’nde görsel şölen

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurlarından Perseid, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, dünyanın nazar boncuğu olarak ta adlandırılan Meke Kraterleri civarında objektiflere böyle yansıdı.

Müslüm EVCİ

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Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Perseid Meteor Yağmurunu fotoğraflamak için Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Konya'dan ve Karaman'dan 70 civarı profesyonel fotoğrafçı katıldı. Yılda bir kez gerçekleşen bu görsel şöleni fotoğraflamak için en güzel mekanlardan biri olan Meke Krater Gölü tercih edildi.

Halk arasında “yıldız kayması” olarak da bilinen meteor yağmurlarından Perseid, Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan dünyanın nazar boncuğu olarak ta bilinen Meke Kraterleri civarında objektiflere yansıdı.

METEOR YAĞMURUNUN HEYECANINI YAŞADILAR

Katılımcılar, Perseid ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacağı andan saatler öncesinde etkinlik alanına gelmeye başladı. Meke krater gölünün muhteşem atmosferinde eşsiz bir görsel şölen sunan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemenin heyecanı ve keyfini yaşandı.

FOTOĞRAFLAR GÖZ KAMAŞTIRDI



Bilim insanları saatte 100 kadar göktaşı görülmesini, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağını ön görüyordu. Bu beklentiler gerçekleşti, büyüleyici gecede Meke Krater Gölü, gökyüzü tutkunlarına sunduğu görsel şölen ile eşsiz bir deneyim yaşattı. Sabah gün ağarana kadar süren etkinlikte ortaya çıkan fotoğraflar göz kamaştırdı.

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