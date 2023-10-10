Duruşma öncesi Akbelen çağrısı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nın maden işletmeciliğine tahsisi, maden işletme ruhsatı ile izninin iptali için açılan davaların duruşması yarın Muğla İdare Mahkemesi’nde yapılacak. Nöbet alanından vatandaşlara seslenen İkizköylü Nejla Işık, "Tüm doğaseverleri bekliyoruz" dedi.

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Milas'a bağlı İkizköy'de YK Enerji’nin kömür madenine karşı Akbelen Ormanı'nı koruyan bölge halkının ve çevrecilerin mücadelesi sürerken; ‘ormanın maden işletmeciliğine tahsisi, maden işletme ruhsatı ile izninin iptali’ için açılan davaların duruşması da 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Muğla İdare Mahkemesi'nde yapılacak.

Bölge halkı ise dava günü saat 08.00'de Akbelen Ormanı'ndaki nöbet alanından Muğla İdare Mahkemesi'ne yürüyecek.

“ZEYTİN AĞAÇLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İkizköy Çevre Komitesi'nden Nejla Işık şunları söyledi:

*Biz bu mücadeleye 4 sene önce çıktığımızda topraklarımız, havamız, suyumuz, taşımız, zeytinimiz, meyve bahçelerimiz, köylerimiz için çıktık.

*İstiyorlar ki biz bu mücadeleyi bırakalım, pes ettirelim ve istediğimiz gibi madeni her yere taşıyalım istiyorlar. Hayır, yok öyle yağma. Biz ne köyümüzden ne de zeytin ağaçlarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

*Madene verecek bir avuç toprağımız yok. 4 senedir adalet arayışındayız. Muğla için Türkiye için yürüyeceğiz. Geçmişimiz, geleceğimiz, anılarımız, Atalarımızın mirası için yürüyeceğiz ve mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz. Tüm doğaseverleri bekliyoruz.

“DAVAMIZ BİTMEDEN AKBELEN ORMANI'NA GİRİLDİ”

İkizköylü Esra Işık ise şunları söyledi:

*Bizler Akbelen’de 24 Temmuz’da itibaren çok sert haksız müdahalelere maruz kaldık. Yaşlısıyla, genciyle biber gazına, copuna, TOMA'sına göğüs germek zorunda kaldık. Bir ağaç daha eksilmeyelim, topraklarımız madene gitmesin, köyümüz maden yüzünden yok olmasın diye.

*Henüz davamız bitmemiş olmasına rağmen Akbelen Ormanı’na girildi, ağaçlar kesildi şimdi de maden açmak istiyorlar. Maden açıldıktan sonra İkizköy, Karacahisar, Çamköy gidecek ve daha sonrasında 20’ye yakın köyümüz mahvolacak.

*Biz buna hayır demek için köylüler olarak toplandık. 11 Ekim'de Akbelen’in davası var. Bizler buradaki köylüler yeni nöbet alanımızda toplanıp basın açıklaması yapacağız ve buradan mahkemeye yürümeye başlayacağız.

Yürüyüş rotası ise şu şekilde açıklandı:

08.00: Akbelen’de basın açıklaması ve Milas'a hareket

09.30: Milas Beçin Kavşağı’nda toplanma, açıklama ve Muğla merkeze hareket.

11.45: Menteşe Akyol Pazaryeri'nde toplanma ve idare mahkemesine yürüyüş

13.00: Muğla İdare Mahkemesi önünde toplanma

14.00: Akbelen-İkizköy davalarının duruşması

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